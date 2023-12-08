Google оштрафовали на четыре миллиона рублей

Google оштрафовали на четыре миллиона рублей за фейки о спецоперации

Мировой суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на четыре миллиона рублей за публикацию фейков на видеохостинге YouTube о спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал виновным Google по статье 19.7.10-4 КоАП РФ ("Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ")», — говорится в сообщении. Компанию обязали выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей.

6 декабря Таганский суд Москвы назначил Google штраф в размере 800 тысяч рублей за публикацию на YouTube ролика, содержащего недостоверную информацию.

В конце ноября компанию оштрафовали еще на четыре миллиона рублей. Роскомнадзор составил протокол из-за отказа удалять с YouTube контент, содержащий недостоверную информацию о Вооруженных силах России.