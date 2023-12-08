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18:32, 8 декабря 2023Интернет и СМИ

Google оштрафовали на четыре миллиона рублей

Google оштрафовали на четыре миллиона рублей за фейки о спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Firmbee.com / Unsplash

Мировой суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на четыре миллиона рублей за публикацию фейков на видеохостинге YouTube о спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал виновным Google по статье 19.7.10-4 КоАП РФ ("Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ")», — говорится в сообщении. Компанию обязали выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей.

6 декабря Таганский суд Москвы назначил Google штраф в размере 800 тысяч рублей за публикацию на YouTube ролика, содержащего недостоверную информацию.

В конце ноября компанию оштрафовали еще на четыре миллиона рублей. Роскомнадзор составил протокол из-за отказа удалять с YouTube контент, содержащий недостоверную информацию о Вооруженных силах России.

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      Олег Давыдов
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