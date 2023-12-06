Google оштрафовали в России

Суд оштрафовал Google на 800 тысяч рублей за публикацию запрещенной информации

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 800 тысяч рублей за публикацию запрещенной на территории России информации. Об этом сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях.

Ее обвинили в «неисполнении обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Отмечается, что поводом для штрафа послужила публикация на видеохостинге YouTube. Google грозил штраф до четырех миллионов рублей.