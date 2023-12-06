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18:34, 6 декабря 2023Интернет и СМИ

Google оштрафовали в России

Суд оштрафовал Google на 800 тысяч рублей за публикацию запрещенной информации

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 800 тысяч рублей за публикацию запрещенной на территории России информации. Об этом сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях.

Ее обвинили в «неисполнении обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Отмечается, что поводом для штрафа послужила публикация на видеохостинге YouTube. Google грозил штраф до четырех миллионов рублей.

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