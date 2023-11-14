Google оштрафовали на 15 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал виновной компанию Google по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ ("повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации")», — говорится в заявлении. Компании назначили штраф в размере 15 миллионов рублей.

В июне 2022 года Google оштрафовали еще на 15 миллионов рублей, признав ее виновной в повторном нарушении закона о локализации. По данным Роскомнадзора, компания проигнорировала требования закона, после чего в ее отношении был составлен очередной протокол.

Google впервые оштрафовали за отказ хранить данные российских пользователей на территории страны в июле 2021 года. Сумма штрафа составила три миллиона рублей.