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11:30, 14 ноября 2023Интернет и СМИ

Google оштрафовали на 15 миллионов рублей

Google оштрафовали на 15 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян

Фото: Unsplash

Мировой суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал виновной компанию Google по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ ("повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации")», — говорится в заявлении. Компании назначили штраф в размере 15 миллионов рублей.

В июне 2022 года Google оштрафовали еще на 15 миллионов рублей, признав ее виновной в повторном нарушении закона о локализации. По данным Роскомнадзора, компания проигнорировала требования закона, после чего в ее отношении был составлен очередной протокол.

Google впервые оштрафовали за отказ хранить данные российских пользователей на территории страны в июле 2021 года. Сумма штрафа составила три миллиона рублей.

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      Олег Давыдов
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