В России оштрафовали Google на три миллиона рублей

Компании Google в России вынесли очередной штраф. Как сообщает РИА Новости, его причиной стал отказ хранить данные россиян на территории страны.

Суд Таганского района города Москвы оштрафовал компанию на три миллиона рублей. Издание отмечает, что в отношении Google впервые вынесли штраф за подобное нарушение.

В июне Роскомнадзор напомнил Google о необходимости локализовать данные россиян. В регуляторе подчеркнули, что составили в отношении компании административный протокол. В конце мая глава Роскомнадзора Андрей Липов допустил замедление трафика сервисов Google в случае, если угрозы от них будут превышать пользу.

Роскомнадзор также выдвинул ультиматум иностранным соцсетям, обязав их локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Согласно российскому законодательству, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории страны.

Российский суд неоднократно штрафовал Google. В частности, в мае компанию оштрафовали на четыре миллиона рублей за отказ удалять запрещенный местным законодательством контент. В конце 2020 года московский суд признал Google виновной в неполной фильтрации поисковых запросов. Штраф за нарушение составил три миллиона рублей.

Штраф за отказ хранить на территории России персональные данные был повышен в 2019 году. Ранее за неисполнение требований о локализации баз данных россиян наказания предусмотрено не было, а компании наказывались по другой статье — «Непредставление сведений» (статья 19.7 КоАП России). На данный момент сумма штрафа за нарушение статьи для юридических лиц составляет от одного до шести миллионов рублей.