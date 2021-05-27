Роскомнадзор допустил замедление Google

Глава Роскомнадзора Андрей Липов допустил замедление трафика сервисов Google, в случае, если угрозы от них будут превышать пользу. Его слова передает РИА Новости.

«Во всем должен быть баланс. Если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети, будут превышать пользу от этой соцсети, значит, к ней будут применяться меры более радикальные», — пояснил Липов. Однако на данный момент, по его мнению, мер в виде штрафов достаточно.

При этом запрещенную информацию, которая в настоящее время присутствует в продуктах Google, глава Роскомнадзора назвал «ложкой дегтя в бочке с медом».

25 мая Google получила штрафов на шесть миллионов рублей. Каждое из них касалось неудаления запрещенной информации, нарушения из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России. Компании регулярно выписывают штрафы за подобные нарушения российского законодательства.

Ранее Роскомнадзор выдвинул ультиматум иностранным соцсетям, обязав их локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Согласно российскому законодательству, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории страны.