Американскую корпорацию Google оштрафовали в России еще на два миллиона рублей за отказ удалять запрещенный по российскому законодательству контент, передает ТАСС.

Решение вынес Таганский районный суд Москвы. Днем 25 мая суд уже оштрафовал компанию на четыре миллиона рублей по тому же нарушению закона России. Тогда компания была оштрафована по двум протоколам, по два миллиона рублей каждое.

В сумме за 25 мая Google получила штрафов на шесть миллионов рублей. Каждое из них касалось неудаления запрещенной информации, нарушения из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России.

Компании регулярно выписывают штрафы за подобные нарушения законодательства России. Так, в марте американская корпорация выплатила штраф в размере трех миллионов рублей. Сумма первого в 2020 году штрафа составила полтора миллиона рублей. В 2019 и 2018 годах с корпорации взыскивали 700 и 500 тысяч рублей соответственно.