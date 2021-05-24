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Google подала иск к Роскомнадзору

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Фото: Charles Platiau / Reuters

Американская компания Google LLC подала иск к Роскомнадзору. По данным «Коммерсанта», иск был принят к производству Арбитражным судом Москвы 11 мая.

Сообщается, что Google оспаривает требования российского ведомства заблокировать 12 ссылок на «противоправный контент». Речь идет о видео, размещенных на YouTube, которые Роскомнадзор относит к экстремистским. По мнению надзорной службы, в роликах содержатся призывы принять участие в несанкционированных митингах в январе 2021 года.

Отмечается, что это первый раз, когда компания подала иск против Роскомнадзора: до этого она всегда была ответчиком в подобных процессах. По мнению юристов, такое решение связано с усилением давления властей на сервисы компании.

«В последнее время госорганы активизировались с требованиями об удалении контента с площадок Google, да и список постоянно расширяется, так что компании приходится реагировать, отстаивая свои интересы»,— считает адвокат Екатерина Абашина.

Эксперты не исключают, что Google может продолжить разбирательства в международных судах. В пользу такого развития событий говорит также тот факт, что корпорация подала иск не от имени дочернего ООО "Гугл", а от имени головной компании.

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