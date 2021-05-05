Роскомнадзор пригрозил Twitter, Google и Facebook многомиллионными штрафами

Google и Facebook могут грозить штрафы в размере 20 миллионов рублей в связи с отказом удалить запрещенную информацию после соответствующего требования Роскомнадзора. Кроме того, штраф в 24 миллиона рублей может получить Twitter за аналогичное нарушение, передает ТАСС со ссылкой на 422-й мировой судебный участок Москвы.

«В суд поступило по пять протоколов в отношении Google и Facebook. Они составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ"). В отношении Twitter в суд поступило шесть аналогичных протоколов», — отметили в суде.

В апреле суд в России оштрафовал социальную сеть Twitter еще на несколько миллионов рублей. Итоговая сумма штрафов, выписанных за отказ удалять запрещенную информацию, составила 8,9 миллиона рублей. В марте аналогичный штраф в размере трех миллионов рублей получила американская корпорация Google LLC.