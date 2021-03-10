Google заплатил три миллиона рублей за неудаление запрещенной информации

Американская корпорация Google LLC выплатила штраф в размере трех миллионов рублей за неисполнение требования удалить запрещенную информацию. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

По данным регулятора, Google уже выплатил 700 тысяч рублей за неудаление запрещенного контента в 2019 году. Однако потом начал выполнять требования российского закона лишь частично, утверждают в Роскомнадзоре. Это стало основанием для возбуждения административного производства за повторное нарушение. В результате Google выплатила штраф в размере 1,5 миллионов рублей.

Нынешний штраф связан с тем, что Роскомнадзор обнаружил в поисковой выдаче порядка 30 процентов ссылок на запрещенный в России контент. Судебное заседание по этому делу состоялось 17 декабря 2020 года. Три миллиона рублей в качестве штрафа назначил мировой судья судебного участка № 422 Таганского судебного района Москвы.

Ранее 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость Twitter в России. Регулятор объяснил, что это санкция за то, что с 2017 года социальная сеть не удалила больше трех тысяч единиц запрещенного в России контента. Например, твиты, склоняющие несовершеннолетних к суициду, а также детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств.