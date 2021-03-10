Описан принцип замедления работы Twitter для россиян

Роскомнадзор может ограничивать скорость работы Twitter через оборудование, установленное на сетях операторов связи. Принцип замедления соцсети для российских пользователей описали провайдеры в разговоре с РБК.

По словам источника в одном из крупных интернет-провайдеров, таким образом Роскомнадзор может самостоятельно ограничивать скорость доступа к Twitter. Оборудование было установлено для исполнения закона «о суверенном Рунете». Другой источник издания подтвердил эту информацию.

В «ЭР-Телеком Холдинге» отметили, что меры действительно могут повлиять на загрузку изображения или видео, ухудшив качество и скорость. «Заявленная инициатива технически реализуема», — уточнили в компании.

По словам собеседников РБК, для замедления работы от операторов связи не требуются каких-либо действий, ведомство может совершать подобные операции независимо от них.

Ранее сообщалось, что российские пользователи Twitter начали жаловаться на медленную работу сервиса. Подобные сообщения стали появляться вскоре после того, как утром 10 марта Роскомнадзор заявил о замедлении трафика соцсети на мобильных устройствах и компьютерах россиян.

По словам представителей ведомства, такие меры осуществляются из-за нежелания компании удалять информацию, которая согласно российскому законодательству является запрещенной. В Роскомнадзоре добавили, что в перспективе готовы к блокировке соцсети на территории России при отказе Twitter от удаления контента.