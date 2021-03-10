В Госдуме и Совфеде прокомментировали замедление работы Twitter

Решение Роскомнадзора замедлить работу Twitter послужит отрезвляющим душем для видеохостинга YouTube и других социальных сетей, не исполняющих российские законы. Об этом заявил член Совета Федерации Александр Башкин, передает РИА Новости в среду, 10 марта.

Он выразил надежду на то, что теперь соцсети будут выполнять все логичные требования ведомства.

Данную меру Роскомнадзора прокомментировал также член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Он выразил сожаление в связи с тем, что заложниками поведения Twitter оказались российские пользователи. «Но других инструментов воздействия на нарушителя у государства просто не осталось», — посетовал парламентарий.

Ранее ведомство приняло решение с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и на 50 процентах компьютеров. В Роскомнадзоре пояснили, что сервис с 2017 года не удаляет опасный контент. В частности, речь идет о склонении подростков к самоубийству, информации об употреблении наркотиков.