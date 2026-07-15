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Забота о себе
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01:00, 15 июля 2026Забота о себе

Раскрыт порядок действий в случае измены партнера

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: simona pilolla 2 / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Полина Ред рассказала, как реагировать на измену партнера. Порядок действий в этой ситуации она раскрыла в своем Telegram-канале.

Ред считает, что в случае измены не стоит сразу же подавать на развод, применять физическую силу, портить вещи, звонить любовнику или любовнице партнера, молча собирать его вещи и выставлять за порог, скандалить при детях или, напротив, подавлять свои чувства.

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Вместо этого сексолог посоветовала взять паузу. По ее словам, можно позвонить близкому человеку или встретиться с ним, чтобы поделиться переживаниями. Когда тот, кому изменили, выпустит гнев, стоит обратиться к врачу, чтобы провериться на заболевания, передающиеся половым путем. Затем нужно поговорить с неверным партнером и получить от него ответы на все интересующие вопросы.

«Если партнер не собирается уходить, если измена была разовой или связь не является значимой, то решение о сохранении отношений за вами. И его нельзя принимать поспешно», — подчеркнула Ред.

Ранее психолог Мария Полякова заявила, что у мужчин тоже бывает послеродовая депрессия. Она утверждает, что причиной проблем с ментальным здоровьем являются переживания из-за резкого изменения уклада жизни.

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