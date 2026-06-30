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16:11, 30 июня 2026Забота о себе

Психолог раскрыла особенности послеродовой депрессии у мужчин

Психолог Полякова: Послеродовая депрессия у мужчин — это доказанная реальность, а не миф
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова назвала послеродовую депрессию у мужчин научно доказанной реальностью. Ее особенности врач раскрыла в беседе с RT.

«Хотя в обществе принято говорить исключительно о женской послеродовой депрессии, статистика показывает, что это состояние распределяется в соотношении примерно 70 на 30 процентов, где треть случаев приходится именно на молодых отцов», — поделилась она.

При этом состояние у молодых отца и матери принципиально различается: женщины испытывают послеродовую депрессию из-за гормонального взрыва и физического истощения, в то время как мужчины переживают резкое изменение уклада жизни и трансформацию партнерских отношений. Главным триггером для отцов психолог назвала внезапную потерю привычного статуса в глазах супруги.

«До рождения ребенка мужчина привык быть для своей женщины на первом месте, получать ее безраздельное внимание, заботу и любовь. С появлением младенца весь фокус ее внимания мгновенно смещается на малыша», — пояснила Полякова.

Лучшим лекарством от мужской послеродовой депрессии она назвала активное включение в процесс ухода за ребенком. Эксперт посоветовала молодым отцам помогать женам с бытом и малышом, так как женщине после родов требуется время на реабилитацию. К тому же так мужчина дополнительно отвлекается от депрессивных мыслей.

Ранее психолог назвал главные признаки послеродовой депрессии, которые часто игнорируют.

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