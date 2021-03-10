В Роскомнадзоре пообещали продолжить замедлять трафик соцсетей за нарушения

Представители Роскомнадзора пообещали продолжить замедлять трафик соцсетей за нарушения. Ведомство пойдет на такие меры, если иностранные компании продолжат игнорировать российские законы, сообщает «Интерфакс».

По словам замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина, есть вероятность, что в случае нарушения российского законодательства другие интернет-платформы могут также подвергнуться подобному наказанию.

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории России. Такое решение было принято из-за бездействия интернет-компании в отношении запрещенного на территории России контента. В ведомстве также пригрозили соцсети блокировкой.

Вскоре после заявления Роскомнадзора многие россияне пожаловались на нестабильную работу социальной сети. В частности, у многих людей не прогружаются картинки и видео, прикрепленные к постам.