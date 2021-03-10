В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter

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Россияне остались без интернета, а сайты госорганов «упали»

Около полудня 10 марта перестали открываться сайты Роскомнадзора, правительства, Госдумы, Кремля и других органов государственной власти. Примерно в это же время в Госдуме пропал интернет. В то же время пользователи интернет-оператора «Ростелеком» стали массово жаловаться на проблемы с доступом к сети. Более 90 процентов жалоб от пользователей, которые зафиксировал сайт DownDetector, связаны с проблемами с интернетом, два процента пожаловались на неполадки только с телевидением.



Вскоре после этого часть российских пользователей сообщили и о том, что потеряли доступ к видеохостингу YouTube. Половина из них не могли зайти на сайт, а у остальных возникли неполадки с просмотром роликов. Также в сети зафиксировали жалобы на некорректную работу сервисов компаний Google и «Яндекс».



В Роскомнадзоре заверяют, что между сбоями в работе сайтов ведомств и решением регулятора замедлить Twitter нет связи. Проблемы с доступом к сайтам государственных ведомств возникли на стороне «Ростелекома», заявил замглавы ведомства Вадим Субботин. В заявлении провайдера говорится, что неполадки произошли из-за сбоя оборудования, который в ближайшее время намерены устранить.