В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter

10 марта Роскомнадзор сообщил о замедлении скорости доступа к Twitter на территории России. Представители ведомства указали, что скорость Twitter была ограничена на всех мобильных платформах, а также на 50 процентах компьютеров, ноутбуков и других стационарных устройств. Причиной введения таких мер стали нарушения соцсетью свежего законодательства. С февраля в России вступил в силу закон, обязывающий все социальные сети выявлять и блокировать запрещенный контент.
В Роскомнадзоре добавили, что Twitter с 2017 года не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к суициду, а также детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств.
В сообщении ведомства также говорится, что если сервис не начнет удалять со своих страниц запрещенную информацию, его ожидают более суровые санкции, вплоть до полной блокировки в России.
В начале марта в Роскомнадзоре уже заявляли о планах оштрафовать Twitter за неудаление запрещенной информации: по данным ведомства, с 2017 года компания оставила без внимания 3168 материалов с подобным контентом.
Регулятор составил протоколы об административном нарушении в отношении соцсетей, не полностью удаливших материалы, которые, по оценке Роскомнадзора, призывали подростков участвовать в несанкционированных акциях. Среди нарушителей значился и Twitter.
В административных протоколах, которые Роскомнадзор направил в суд, указывалось, что штраф для Twitter за неудаление противоправного контента может составить от 8 до 12 миллионов рублей. При этом член Общественной палаты Артем Кирьянов подсчитал, что соцсети может грозить взыскание размером от 3,4 до 13,5 миллиарда рублей.
По информации провайдеров, ограничение скорости Twitter происходит через оборудование, установленное на сетях операторов связи в рамках закона о суверенном интернете. Через это оборудование Роскомнадзор может самостоятельно управлять маршрутизацией трафика для обеспечения безопасности работы Рунета.
Несмотря на то что ведомство впервые официально опробовало технологию замедления трафика, многие пользователи из России уже столкнулись с проблемами. Многие жаловалась, что твиты загружаются гораздо дольше обычного — неполадки наблюдаются как в мобильных версиях приложения, так и в десктопных.
Около полудня 10 марта перестали открываться сайты Роскомнадзора, правительства, Госдумы, Кремля и других органов государственной власти. Примерно в это же время в Госдуме пропал интернет. В то же время пользователи интернет-оператора «Ростелеком» стали массово жаловаться на проблемы с доступом к сети. Более 90 процентов жалоб от пользователей, которые зафиксировал сайт DownDetector, связаны с проблемами с интернетом, два процента пожаловались на неполадки только с телевидением.
Вскоре после этого часть российских пользователей сообщили и о том, что потеряли доступ к видеохостингу YouTube. Половина из них не могли зайти на сайт, а у остальных возникли неполадки с просмотром роликов. Также в сети зафиксировали жалобы на некорректную работу сервисов компаний Google и «Яндекс».
В Роскомнадзоре заверяют, что между сбоями в работе сайтов ведомств и решением регулятора замедлить Twitter нет связи. Проблемы с доступом к сайтам государственных ведомств возникли на стороне «Ростелекома», заявил замглавы ведомства Вадим Субботин. В заявлении провайдера говорится, что неполадки произошли из-за сбоя оборудования, который в ближайшее время намерены устранить.
Противостояние российских властей и Twitter длится как минимум с 2015 года. Тогда в стране приняли поправки в закон «О персональных данных», которые обязывали хранить и обрабатывать личные данные россиян на территории России.
Первое время соцсеть обещала исполнить предписания нового законодательства до лета 2018 года, но этого не произошло. Тогда Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении, и руководство соцсети должно было выплатить три тысячи рублей штрафа. Однако представители Twitter попытались оспорить взыскание в суде: они настаивали, что российское законодательство не может применяться к иностранной соцсети.
В 2019 году Twitter выписали новый штраф из-за отказа хранить персональные данные россиян. На этот раз компании назначили штраф в размере четырех миллионов рублей. Спустя почти полтора года американский интернет-гигант все же выплатил долг, хотя сильно просрочил платеж.
Тогда журналисты выяснили, что Роскомнадзор, ФАС и другие ведомства разрабатывают законопроект, который позволит по решению суда ограничивать скорость подключения россиян к сервисам, нарушающим закон. В теории это позволило бы избежать полной блокировки сайта на территории страны и подтолкнуть нарушителей к исполнению местного законодательства. Кроме того, российские власти давно пытаются заставить иностранные компании открывать локальные офисы на территории страны, но пока безуспешно.
В борьбе с корпорациями-нарушителями Россия во многом опирается на турецкий опыт, где в начале 2021 года Facebook и Instagram пообещали открыть местные представительства. Для этого Анкара утвердила закон о регулировании соцсетей, обязывающий в надлежащий срок предоставлять информацию о своих представителях в стране, и уже через месяц оштрафовала почти все популярные иностранные платформы за отказ его исполнять. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok заплатили по 10 миллионов турецкий лир (101,5 миллиона рублей).
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин отмечает, что в будущем замедление трафика может коснуться и других крупных социальных сетей, отказывающихся исполнять российское законодательство.