Пользователи «Ростелекома» остались без интернета

Клиенты «Ростелекома» массово сообщают о сбоях в работе сервисов компании. Юзеры жалуются на то, что остались без доступа к интернету, свидетельствуют данные Downdetector.

По информации сайта, 92 процента пользователей жалуются на проблемы с интернетом, еще 5 процентов отмечают сбои всех сервисов компании, а у 2 процентов возникли неполадки только с телевидением.

О проблемах сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Новосибирска, Саратова, Казани, Краснодара, Пятигорска и других городов России. «Ростелеком» пока не прокомментировал, с чем связаны сбои.

Ранее сообщалось о сбоях в работе сайтов российских госорганов, зафиксированных около полудня 10 марта. Оказались недоступны в том числе ресурсы президента России, правительства страны, Государственной Думы, Совета Федерации, Роскомнадзора, Минэкономразвития и других ведомств.

Утром 10 марта Роскомнадзор объявил, что будет проводить замедление работы социальной сети Twitter. В ведомстве намерены уменьшить скорость ресурса на всех мобильных устройствах россиян и на половине стационарных (персональных компьютерах и других). Решение объяснили отказом компании удалять со своих страниц запрещенную в России информацию.