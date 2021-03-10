Произошел сбой в работе сайтов российских госорганов

Сайты нескольких российских госорганов оказались недоступны из-за сбоя в их работе. Как сообщает «Коммерсантъ», проблема коснулась сайтов президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Роскомнадзора, Минэкономразвития.

Ранее 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы социальной сети Twitter на территории России. Такое решение было принято из-за бездействия интернет-компании в отношении запрещенного на территории России контента. В ведомстве также пригрозили соцсети блокировкой.

Вскоре после заявления Роскомнадзора многие россияне пожаловались на нестабильную работу Twitter. В частности, у многих пользователей не прогружаются картинки и видео, прикрепленные к постам.