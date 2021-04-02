Российский суд оштрафовал Twitter еще на несколько миллионов

Суд в России оштрафовал социальную сеть Twitter еще на несколько миллионов рублей. Итоговая сумма штрафов, выписанных за отказ удалять запрещенную информацию, составила 8,9 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

По данным издания, Роскомнадзор составил на Twitter три протокола. Размеры штрафных санкций по каждому из них составили 3,2, 3,3 и 2,4 миллиона рублей соответственно.

Отмечается, что на оплату штрафов компании дается 60 дней с момента вступления решения в силу.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Twitter за отказ удалять посты с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях составила 3,2 миллиона рублей. Компанию признали виновной в нарушении часть 2 статьи 13.41. Кодекса об административных правонарушениях России («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством»).

10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter для жителей России. Регулятор объяснил меры тем, что модераторы соцсети не в полной мере удаляют запрещенный контент. В Twitter в ответ отмечали, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».

Позже Роскомнадзор объявил, что заблокирует Twitter на территории России 16 апреля при неисполнении требований в полном объеме. В конце марта в Роскомнадзоре сообщили, что после замедления администрация Twitter начала удалять запрещенный контент. При этом в ведомстве остались недовольны темпами, с которыми соцсеть проводила эту работу.