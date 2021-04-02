Российский суд оштрафовал популярную соцсеть на 3,2 миллиона рублей

Российский суд оштрафовал популярную соцсеть Twitter за отказ удалять информацию с призывами к участию в акциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда Москвы.

Сумма штрафа за отказ удалять посты с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях составила 3,2 миллиона рублей. Компанию признали виновной в нарушении часть 2 статьи 13.41. Кодекса об административных правонарушениях России («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством»).

10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter для жителей России. Регулятор объяснил меры тем, что модераторы соцсети не в полной мере удаляют запрещенный контент. В Twitter в ответ отмечали, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».

Позже Роскомнадзор объявил, что заблокирует Twitter на территории России 16 апреля при неисполнении требований в полном объеме. В конце марта в Роскомнадзоре сообщили, что после замедления администрация Twitter начала удалять запрещенный контент. При этом в ведомстве остались недовольны темпами, с которыми соцсеть проводила эту работу.