Роскомнадзор остался недоволен темпами удаления запрещенного контента в Twitter

Роскомнадзор остался недоволен темпам удаления запрещенной информации соцсетью Twitter. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным пресс-службы, после введения мер по замедлению работы соцсети для россиян, администрация Twitter начала удалять запрещенный контент. В сообщении уточняется, что на данный момент «фактически удалена только треть запрещенного в России контента».

Ведомство включает в список запрещенного контента детскую порнографию, материалы, склоняющие детей к суициду, рекламирующие приобретение, изготовление и употребление наркотиков. «Темпы удаления запрещенной информации соцсетью неудовлетворительные», — заключили в Роскомнадзоре.

Также в сообщении указано, что на страницах Twitter появляются новые публикации с запрещенной информацией. «Это является абсолютно недопустимым», — добавили в ведомстве, уточнив, что будут настаивать на «полном и скорейшем удалении» всего контента, который считают запрещенным и опасным для детей.

10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter для жителей России. Регулятор объяснил меры тем, что модераторы соцсети не в полной мере удаляют запрещенный контент. В Twitter в ответ отмечали, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн». Позже Роскомнадзор объявил, что заблокирует Twitter на территории России 16 апреля при неисполнении требований.