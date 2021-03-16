Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц

Представители Роскомнадзора пригрозили заблокировать Twitter на территории России через месяц. Это произойдет, если администрация соцсети откажется удалить запрещенную информацию, доступную на платформе, сообщил ТАСС замглавы ведомства Вадим Субботин.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — отметил Субботин.

10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России. Регулятор пошел на такие меры из-за того, что модераторы соцсети не в полной мере удаляют запрещенный в России контент. Тогда же сотрудники ведомства пообещали заблокировать площадку, если та не пойдет на уступки. Однако точные даты исполнения угрозы они на тот момент не называли.

Вскоре после ограничения доступа представители Twitter отреагировали на меры российских властей. В компании отметили, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».