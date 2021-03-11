В России призвали «показать зубы» Twitter

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников оценил официальное заявление представителей Twitter, которые прокомментировали замедление работы соцсети в России. По его мнению, администрация американского сервиса действует «очень своеобразно». В разговоре с «Лентой.ру» Гребенников призвал «показать зубы» Twitter.

Глава РОЦИТ считает, что комментарии Twitter всегда зависят от контекста: представители компании зачастую выбирают ту позицию, которая для них удобнее в данный момент.

«У Twitter очень непоследовательная позиция в отношении разных стран. То есть где-то они применяют санкции к физическим лицам, а где-то они говорят о том, что законодательно их ущемляют, и ущемляют свободу слова. То есть когда Twitter можно ущемлять свободу слова — это нормально, а когда государство исполняет законы — это почему-то ущемление свободы слова. Здесь очень неправильный подход со стороны Twitter», — сказал директор РОЦИТ.

На вопрос о том, как Роскомнадзору следует поступать в данной ситуации, Гребенников посоветовал ведомству «доводить свои действия до конца», если Twitter не начнет реагировать на запросы и не будет исполнять российское законодательство.

«Мне кажется, что нужно показать уже зубы… Нужна последовательность действий», — отметил эксперт, намекая на потенциальную блокировку социальной сети на территории России.

Гребенников добавил, что если Роскомнадзор будет последователен в действиях, Twitter перестанет «впадать в какие-то обещания» и пойдет на реальный диалог. Кроме того, он считает, что кардинальные меры со стороны регулятора послужат серьезным сигналом для других иностранных компаний, которые зарабатывают в России, но «не имеют никаких реальных обязательств перед своими пользователями» в стране.

Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России 10 марта. Ведомство объясняет, что пошло на такие меры из-за того, что модераторы соцсети не в полной мере удаляют запрещенный в России контент.

Вскоре после ограничения доступа представители Twitter отреагировали на меры российских властей. В компании отметили, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».