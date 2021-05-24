Роскомнадзор прокомментировал иск Google к ведомству

Роскомнадзор готов к диалогу с американской корпорацией Google в судебном порядке. Об этом представитель ведомства заявил в комментарии РИА Новости.

Так в пресс-службе прокомментировали то, что Google подал иск к Роскомнадзору в Арбитражный суд Москвы. Компания оспаривает требования российского ведомства заблокировать 12 ссылок на ролики, в которых, по мнению регулятора, содержится «противоправный контент».

Речь идет о видео, размещенных на YouTube об участии в несанкционированных митингах в январе 2021 года. Это первый раз, когда компания подала иск против Роскомнадзора. При этом истцом выступило не дочернее ООО «Гугл», а головная компания. В связи с этим эксперты не исключают, что Google может продолжить разбирательства в международных судах.

Ранее глава Google в России Юлия Соловьева оценила возможность блокировки видеохостинга YouTube. По ее мнению, если YouTube пока не закрыли, «значит, наверное, не хотят закрыть».