Глава Google в России оценила возможность блокировки YouTube

Глава Google в России Юлия Соловьева оценила возможность блокировки видеохостинга YouTube. Своим прогнозом по поводу возможного закрытия платформы в России она поделилась в интервью Надежде Стрелец. Выпуск опубликован на YouTube.

«Если нас хотят закрыть, то нас, наверное, закроют. Если нас пока не закрыли, значит, наверное, нас не хотят закрыть», — отметила Соловьева. Стрелец в свою очередь посетовала на то, что в России нет полноценного аналога YouTube, который блогеры могли бы использовать в случае блокировки видеохостинга.

Эти аргументы, по словам Соловьевой, «слышны и за границами студии»: об отсутствии полноценной альтернативы YouTube знают многие российские чиновники и медиаменеджеры. «Будем надеяться, что YouTube есть место в российском пространстве», — заключила глава Google в России.

Ранее в апреле Роскомнадзор заявил, что администрация YouTube регулярно подвергает цензуре контент, который размещают в своих аккаунтах российские СМИ, под предлогом его несоответствия возрастной категории. На самом же деле, считает регулятор, площадка блокирует видео, «которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию».

При этом в конце 2020 года был одобрен законопроект, согласно которому YouTube, а также соцсети Facebook и Twitter могут быть заблокированы в России. Согласно документу, зарубежные IT-платформы могут быть заблокированы для российских пользователей в случае, если будут ограничивать доступ к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, которая публикуется российскими медиа.