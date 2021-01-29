YouTube снимет ограничения на гимн России

Видеохостинг YouTube снимет ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России. Как сообщает РИА Новости, это решение было принято после того, как Роскомнадзор направил соответствующее требование в компанию Google, которой принадлежит видеохостинг.

В Роскомнадзоре заявили, что ограничения на публикацию были наложены под предлогом нарушения авторских прав. При этом гимн, равно как и другие государственные символы, не является объектом авторских прав, уточнил регулятор.

«Блокировка платформой YouTube гимна России — это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», — посчитали в ведомстве и обратили внимание пользователей YouTube на «целесообразность перехода на российские видеохостинги».

В пресс-службе Google объяснили, что воспроизведение гимна России было ограничено по заявлению Broadcast Music, Inc. (BMI). В компании рассмотрели претензию, обнаружили, что она была необоснованной, и отозвали ее. «Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил», — заверили в Google.

Ранее в Совете Федерации одобрили законопроект, согласно которому YouTube, а также соцсети Facebook и Twitter могут быть заблокированы за цензуру российских СМИ. Согласно документу, IT-платформы могут столкнуться с блокировкой, если будут ограничивать доступ к информации, которая публикуется российскими медиа, по расовой, национальной и политической принадлежности.