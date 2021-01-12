Роскомнадзор впервые выписал протоколы СМИ-иноагентам

Роскомнадзор составил первые восемь протоколов в отношении СМИ, признанных иностранными агентами, из-за отсутствия маркировки распространяемой ими информации, сообщается на сайте ведомства.

В течение трех рабочий дней протоколы поступят в мировой суд, где будет принято решение о наложении штрафа на издания. Отмечается, что максимальный штраф за такое нарушение составляет 500 тысяч рублей для юридических лиц и 50 тысяч рублей для физических. В Роскомнадзоре подчеркнули, что заранее проинформировали СМИ о том, что им необходимо соблюдать закон о маркировке, однако «должной реакции не последовало».

Отмечается, что реестр СМИ-иноагентов ведет министерство юстиции. По закону такие издания должны сопровождать свои материалы припиской: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». В Роскомнадзоре объяснили, что эта норма закона призвана информировать россиян о том, что «распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств».

В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности признанных иностранными агентами физических лиц и организаций, которые занимаются в России политической деятельностью на зарубежные средства. Законопроект предусматривает обязательную маркировку материалов физлиц и организаций, которые имеют статус иностранных агентов.