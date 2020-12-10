Путин прокомментировал закон об иноагентах

Президент России Владимир Путин, комментируя закон об иноагентах, согласился с необходимостью обсудить риски и формулировки нового законодательства. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 10 декабря.

По словам президента, закон направлен на пресечение попыток махинаций в этой сфере. «Что касается иностранных агентов и физлиц, на которых может быть распространена такая маркировка, это связано с попыткой ухода от того, чтобы обозначать соответствующее юрлицо в качестве получателя денежных средств из-за границы», — сказал он на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Глава государства отметил, что изобретаются все новые способы получения финансов из-за границы, однако закон не должен ограничивать деятельность граждан. По его словам, нужно проработать соответствующий законопроект.

«Буду делать все, чтобы защитить нашу страну от вмешательства и в то же время не допустить ограничения прав россиян», — заключил президент.

Ранее комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предложила запретить физлицам, признанным иноагентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах. Также предлагается прописать в избирательном законодательстве понятия «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента».