В Совфеде предложили новые запреты для иноагентов

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предлагает запретить физлицам, признанным иноагентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 17 ноября.

Кроме того, комиссия предложила включать в список иностранных агентов тех, кто участвует в политической деятельности в стране или целенаправленно собирает военные сведения за иностранные деньги.

«Деятельность должна быть связана с иностранным воздействием, то есть получением денежных средств, иной имущественной выгоды, в том числе через посредников, а также получение любых видов организационно-методической помощи от иностранных источников», — уточнил глава комиссии, сенатор Андрей Климов.

Также Климов считает необходимым предусмотреть в законодательстве возможность увольнять педагогов за призывы к разжиганию социальной или расовой розни.

В феврале в России вступил в силу закон, согласно которому иностранными агентами могут быть признаны средства массовой информации. Также иноагентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании.