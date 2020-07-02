Совфед даст оценку вмешательству извне в голосование по Конституции

Политическую оценку дадут попыткам вмешательства извне в процесс голосования по Конституции 6 июля, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов. Его цитирует ТАСС в четверг, 2 июля.

Сенатор не исключил, что потребуется совершенствование российского законодательства. «Это, естественно, необходимо будет сделать с максимальным учетом поддержанных народом конституционных изменений», — сказал он.

Климов напомнил, что ранее мониторинговая группа установила попытки провокаций внутри страны. По его словам, они были организованы «силами лиц, на которых Вашингтон и его соучастники решили сделать ставку в своем антироссийском плане».

В частности, речь идет о дезинформации россиян в связи с предстоящим голосованием по линии западных СМИ-иноагентов, массовое распространение фейков в социальных сетях.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!