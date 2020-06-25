Путин выступил против голосования «по принудиловке»

Нельзя допускать «принудиловки» и накрутки явки во время всероссийского голосования по поправкам к Конституции России. О недопустимости этих процессов высказался президент Владимир Путин, передает ТАСС в четверг, 25 июня.

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«Наша общая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были достоверными, легитимными», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что нельзя допустить сбоев при подсчете голосов, чтобы впоследствии «никто никогда не мог поставить под сомнение позицию, которую выскажут граждане России».

К настоящему моменту голосование началось по всей России. Всего по стране откроются 96,5 тысячи участков. Принять участие в плебисците можно на избирательном участке по месту нахождения, а для Москвы и Нижегородской области доступен дистанционный формат. Подсчет голосов начнется после закрытия всех избирательных участков вечером 1 июля.

В основной закон могут быть внесены 400 поправок, среди которых — приоритет российского законодательства над международным, право президента Владимира Путина снова баллотироваться.

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