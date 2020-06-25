По всей России началось голосование по поправкам к Конституции, принять участие в плебистиците можно на избирательном участке по месту нахождения, в двух регионах есть возможность дистанционного голосования.

Первыми среди регионов возможность проголосовать получили жители Камчатки и Чукотки. Всего по стране откроются 96,5 тысячи участков.

Дистанционный формат доступен для Москвы и Нижегородской области.

Как отметили в Мосгоризбиркоме, проголосовать дважды у избирателя не выйдет. Кроме того, за подобные попытки предусмотрены уголовная и административная ответственности. К настоящему моменту в Москве известно о двух попытках двойного голосования — через сайт и на участке.

Подсчет голосов начнется после закрытия всех избирательных участков вечером 1 июля. Этот день объявлен выходным. Растянуть голосование на несколько дней в Центризбиркоме предложили, чтобы соблюсти санитарные правила во время эпидемии коронавируса.

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