Мосгоризбирком опроверг возможность дважды проголосовать по поправкам

Голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции России, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, передает ТАСС в четверг, 25 июня.

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«На данный момент зафиксировано два случая, когда москвичи, ранее подавшие заявку на электронное голосование, попытались проголосовать на традиционных участках», — сказал он.

По его словам, к членам избирательных комиссий, которые допустили эту ошибку, примут дисциплинарные меры. Урны с такими бюллетенями опечатаны.

Ермолов напомнил, что проковаторам, которые пытаются проголосовать несколько раз, грозят административная и уголовная ответственность.

Общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции стартовало 25 июня на всей территории России. Общая явка на электронное голосование спустя почти четыре часа после начала составляет 20 процентов, проголосовали более 166 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе. Так, уже проголосовал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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