Совет Европы дал оценку поправкам к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы дала заключительную оценку касательно поправок к Конституции России. Об этом сообщила сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева, пишет ТАСС.

Она заявила, что ранее распространенная информация о том, что комиссия не признает легитимность приоритета основного закона России над международным правом, ложная.

«Абсолютно недопустимы спекуляции, которые продолжаются в отношении оценки Венецианской комиссии Совета Европы статьи 79 Конституции. Речь идет о том, что на самом деле в заключении Венецианская комиссия указала, что верховенство Конституции — это абсолютно легитимно», — сказала Хабриева, подчеркнув, что соотношение национального и международного права определяется самим государством, и это его суверенное право.

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По словам сопредседателя рабочей группы, в решении комиссии также отмечено, что в странах, где установлен приоритет Конституции над международным правом, «возможны коллизии». В таких случаях, говорит Хабриева, вопросы необходимо решать с Европейским и Конституционным судом, и в России уже существует такая практика.

В четверг, 24 июня, в России открылись первые участки для голосования по Конституции. Всего для голосования по всей стране откроются более 96 с половиной тысяч участков. Плебисцит будет проходить до 1 июля включительно.

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