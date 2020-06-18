В Совфеде заявили о давлении извне на голосование по Конституции

Обсуждение вносимых в Конституцию РФ поправок, а также подготовка и проведение общероссийского голосования подвергаются сильному внешнему давлению. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает ТАСС.

По его словам, сегодня, 18 июня, начинает заседать Венецианская комиссия Совета Европы, «в которой были инициированы извне дискуссии по поводу самого текста изменений в нашу конституцию». Климов выразил надежду, что квалификация членов комиссии и их авторитет не позволят им «в угоду той или иной политической конъюнктуре делать разнообразные выводы».

Сенатор также предположил, что голосование может подвергнуться кибератакам. Он подчеркнул, что это каждый раз отмечали перед выборами и голосованием.

Президент России Владимир Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля и призвал граждан принять в нем активное участие. При этом голосование начнется уже 25 июня. Растянуть процедуру на несколько дней предложили в Центризбиркоме, чтобы сделать возможным соблюдение санитарных норм, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, речь идет об организации социальной дистанции и измерении температуры у избирателей.

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