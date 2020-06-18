Россияне оказались в курсе даты голосования по поправкам к Конституции

Дату проведения голосования по внесению поправок в Конституцию России знают 83 процента граждан. Соответствующие данные опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что с начала июня доля тех, кто называет точную дату, выросла с 42 процентов до 74 процентов. 68 процентов россиян слышали, что избиратели могут проголосовать не только 1 июля, но и в период с 25 июня по 1 июля.

Планируют принять участие в голосовании 68 процентов россиян, 47 процентов из них уверены в этом. 17 процентов опрошенных заявили, что не будут голосовать, а 15 процентов еще не определились.

Большинство россиян — 53 процентов — предпочтут принять участие в голосовании 1 июля, в период с 25 июня проголосуют 25 процентов опрошенных.

Согласно данным опроса, 66 процентов россиян считают достаточными меры, обеспечивающие санитарную безопасность избирателей в ходе голосования, 14 процентов назвали их избыточными. Недостаточными их считают 11 процентов россиян.

Большинство опрошенных (78 процентов), согласны, что участие в голосовании — это возможность защитить, отстоять свои интересы и интересы своей семьи. Также 85 процентов из тех, кто планирует участвовать в голосовании, заявили, что согласны с тем, что это возможность повлиять на будущее страны, семьи и свое личное будущее.

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