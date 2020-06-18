Стало известно об обращении Путина к нации

Президент России Владимир Путин обратится к нации перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию, который намечен на 1 июля. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.

По данным одного из собеседников агентства, российский лидер выступит с обращением в один из дней после парада Победы, который состоится 24 июня. «Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ», — пояснил он.

Другой источник добавил, что в качестве возможных дат рассматриваются 29 и 30 июня.

Кроме того, глава государства затронет тему поправок в Основной закон в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который будет показан 22 июня.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал проинформировать граждан, если Путин примет решение обратиться к россиянам до или после голосования по поправкам. 4 июня принадлежащее Григорию Березкину издание РБК сообщило, что глава государства может выступить с обращением к россиянам после подведения итогов голосования. Предполагалось, что президент поблагодарит граждан за участие в плебисците и даст ряд поручений органам власти.

Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля. Голосование пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. Данная мера призвана снизить нагрузку на избирательные участки в условиях пандемии коронавируса.

Изначально голосование планировалось 22 апреля, но было отложено из-за эпидемиологической обстановки. После улучшения статистики по коронавирусу глава государства объявил новую дату.

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