Кремль рассказал об обращении Путина к нации

Президент Владимир Путин может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам в Конституцию, если посчитает нужным, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 11 июня.

«Когда он примет такое решение, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля, комментируя сообщения в прессе о выступлении Путина после голосования по поправкам к Конституции.

4 июня принадлежащее Григорию Березкину издание РБК сообщило, что глава государства может выступить с обращением к россиянам после подведения итогов голосования. По словам собеседникам издания, президент поблагодарит граждан за участие в плебисците и даст ряд поручений органам власти.

Ранее Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля. Голосование пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. Данная мера призвана снизить нагрузку на избирательные участки в условиях пандемии коронавируса.

Изначально голосование планировалось 22 апреля, но было отложено из-за эпидемиологической обстановки. После улучшения статистики по коронавирусу глава государства объявил новую дату.

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