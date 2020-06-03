Кремль оценил безопасность голосования по поправкам к Конституции

Ситуация с коронавирусом в России улучшается, что позволяет провести общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос об опасности заражения для граждан во время мероприятия, пишет газета «Коммерсантъ».

«Ситуация с COVID-19 улучшается, такой опасности [заражения коронавирусом] уже не будет»,— сказал он.

Накануне пресс-секретарь российского лидера высказал мнение, что эпидемиологическая ситуация в стране не скажется на явке при голосовании по поправкам.

Ранее глава государства Владимир Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля и призвал граждан принять в нем активное участие. Этот день объявлен выходным с сохранением заработной платы.

Голосование пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. Также в рамках профилактических мер избирателям раздадут маски, перчатки и одноразовые ручки, а на входе в участки измерят температуру.

Изначально всенародное голосование было запланировано на 22 апреля, но из-за распространения нового коронавируса президент принял решение его отложить. Среди возможных изменений — приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства.

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