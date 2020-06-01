Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин назвал подходящей датой для голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 1 июня.

Предварительно Путин узнал у министра образования, не помещает ли всенародное голосование проведению ЕГЭ, и получил отрицательный ответ.

«Были идеи провести голосование в день парада Победы. Не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны», — сказал российский лидер.

В свою очередь, член Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас сообщил, что регионы готовы проводить голосование.

Голосование по предложенным президентом Владимиром Путиным поправкам в Основной планировалось провести 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли.

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