Путин отказался от голосования по Конституции в день парада Победы

Президент России Владимир Путин отказался проводить голосование по Конституции в день парада Победы, 24 июня. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 1 июня.
По его словам, не следует смешивать два значимых события.
«Нам нужно 30 дней с момента объявления даты голосования по Конституции, нужно отработать механизмы безопасности граждан от коронавируса», — добавил он.
В свою очередь, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфи́лова назвала 1 июля оптимальным днем для голосования. По ее словам, для голосования ЦИК вместе с Роспотребнадзором разработал рекомендации. В частности, предлагается проверить на инфекцию всех членов избирательной комиссии, а процедуру голосования растянуть на семь дней.
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