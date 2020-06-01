Путин отказался от голосования по Конституции в день парада Победы

Президент России Владимир Путин отказался проводить голосование по Конституции в день парада Победы, 24 июня. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 1 июня.

По его словам, не следует смешивать два значимых события.

«Нам нужно 30 дней с момента объявления даты голосования по Конституции, нужно отработать механизмы безопасности граждан от коронавируса», — добавил он.

В свою очередь, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфи́лова назвала 1 июля оптимальным днем для голосования. По ее словам, для голосования ЦИК вместе с Роспотребнадзором разработал рекомендации. В частности, предлагается проверить на инфекцию всех членов избирательной комиссии, а процедуру голосования растянуть на семь дней.

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