Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней

Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней. На документ с вышеуказанными рекомендациями ссылается принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В частности, голосование предлагается провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.

«Вблизи каждой площадки для голосования должна быть санитарная комната с водоснабжением, оборудованная мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами», — говорится в документе. В инструкции также идет речь о выдаче голосующим средств индивидуальной защиты.

Кроме того, указывается на необходимость организовать температурный контроль граждан и обеспечить возможность соблюдения избирателями социальной дистанции.

Помимо этого избирательные комиссии должны будут заранее получить данные тех, кто находится на карантине в связи с коронавирусом. Эти граждане должны быть отмечены в списках, после чего их отправят в специальное место для голосования.

Голосование по предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам в Основной закон было запланировано на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его отложили на неопределенный срок. Агентство «Интерфакс» называло в качестве возможных дат 1 и 8 июля. Между тем вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не исключил, что голосование пройдет 24 июня, в день парада Победы. В качестве еще одной альтернативой даты указывалось 3 сентября.

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