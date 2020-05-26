Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции

В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Кроме того, отмечается, что день голосования будет объявлен нерабочим.

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не исключил, что голосование может состояться 24 июня, в один день с парадом Победы. По его словам, такое предположение он высказал на основе разговоров в Государственной Думе среди депутатов.

О возможности проведения парада Победы и голосования по Конституции в один день сообщали ранее и другие источники. Отмечалось, что в качестве альтернативы для проведения голосования также рассматриваются дни в начале июля, а для парада — 3 сентября.

Голосование по предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса его отложили на неопределенный срок. По этой же причине был отменен парад Победы на Красной площади в Москве.

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