В Кремле обсудили проведение парада и голосования по Конституции в один день

В администрации президента России обсудили возможность провести парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию в один день. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на четыре источника, близких к Кремлю.

По данным источников, парад и голосование могут быть проведены 24 июня. В частности, один из собеседников сообщил, что для проведения парада именно эта дата рассматривается в качестве основной. В Минобороны также сообщили, что парад намечается на конец июня.

В качестве альтернативы для проведения голосования также рассматриваются дни в начале июля, а для парада — 3 сентября. При этом источники подчеркнули, что окончательных решений по времени проведения этих событий нет. Они отметили, что все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране.

По словам собеседников издания, проведение голосования и парада в один день поможет воодушевить граждан после долгого периода карантинных мер. Кроме того, в этом случае среда, 24 июня, будет объявлена выходным днем. А если в этот день парад пройдет без голосования, то у людей не возникнет ощущения праздника, считает один из источников. Кроме того, не все смогут посмотреть мероприятие, так как будут работать.

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