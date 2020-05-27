Назван способ преодоления недоверия россиян к электронному голосованию

Недоверие граждан к электронному голосования можно преодолеть путем расширения этой практики, заявил политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Его словам приводятся на сайте «Единой России» в среду, 27 мая.

«Если люди будут постоянно участвовать в этих голосованиях и будут видеть, что результаты их обоснованы, то доверие будет повышаться», — сказал он в ходе онлайн-конференции на тему электронного предварительного голосования партии.

По словам эксперта, идея «локальных референдумов» в какой-то степени была реализована в формате голосования по комфортной городской среде. В качестве площадки Минченко предложил использовать портал «Госуслуги».

«Формирование культуры электронного голосования — это большой вклад в развитие политической жизни в нашей стране», — заключил Евгений Минченко.

23 мая президент Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах всех уровней. В частности, в случае необходимости допускается собирать подписи избирателей с помощью портала госуслуг.

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