Раскрыты планы начать голосование по Конституции через день после парада

Досрочное голосование по поправкам к Конституции может начаться 25 июня, на следующий день после парада Победы. Плебисцит планируется провести 1 или 8 июля. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента.

По словам одного из собеседников издания, власти рассчитывают на «мобилизационный эффект от парада Победы, воодушевление и позитив». Президент России Владимир Путин может объявить о новой дате голосования в понедельник, 1 июня, поскольку именно к этому дню правительству было поручено подготовить план действий по восстановлению и росту экономики, а также занятости и доходов населения.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что новая дата голосования по поправкам в Конституцию будет назначена, когда президент сочтет нужным это сделать, опираясь на данные по ситуации с распространением коронавируса в России. Так он ответил на вопрос о том, означает ли объявление дат парада Победы и акции «Бессмертный полк» то, что в стране объявят сроки нового голосования.

Ранее источник «Интерфакса» уже называл 1 и 8 июля в качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции. Кроме того, он отмечал, что день голосования будет объявлен нерабочим. Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рекомендовали провести голосование на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.

О возможности проведения парада Победы и голосования по Конституции в один день сообщали и другие источники. Отмечалось, что в качестве альтернативы для проведения голосования также рассматриваются дни в начале июля, а для парада — 3 сентября. В частности, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не исключил, что голосование может состояться 24 июня, в один день с парадом Победы. По его словам, такое предположение он высказал на основе разговоров в Госдуме среди депутатов.

Первоначально голосование по предложенным президентом Путиным поправкам было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса его отложили на неопределенный срок. По этой же причине был отменен парад Победы на Красной площади в Москве. Его пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Этот день объявлен нерабочим с сохранением работникам зарплат.

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