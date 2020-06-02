Кремль оценил угрозу коронавируса для голосования по Конституции

В Кремле считают, что эпидемиологическая ситуация в России не скажется на явке при голосовании по поправкам в Конституцию. Так угрозу мероприятию из-за коронавируса оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 2 июня.

«Мы не думаем, что остатки эпидемиологической ситуации будут негативно сказываться на явке», — сказал он.

Накануне глава государства Владимир Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля и призвал граждан принять в нем активное участие. Президент также отметил, что не следует проводить голосование в день парада Победы.

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