День голосования по Конституции сделают выходным

День голосования по поправкам в Конституцию сделают выходным, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник глава государства Владимир Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля, и призвал граждан принять в нем активное участие. Президент также отметил, что отказался от идеи провести голосование в день парада Победы.

Ранее 24 июня — день парадов Победы — было объявлено выходным. В обоих случаях за работниками сохраняется заработная плата.

Изначально всенародное голосование должно было пройти 22 апреля, но из-за распространения нового коронавируса было перенесено. Среди предложенных 400 поправок — приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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