Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и призвал их принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

«Речь идет об основном законе — Конституции, который лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей, и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимодействия с международными партнерами», — сказал он.

Путин также выразил надежду, что россияне примут участие в «определении параметров основного закона».

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Решение было принято на заседании, в котором, в частности приняли участие глава ЦИК Элла Памфилова, а также руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. День голосования сделают выходным.

Изначально голосование по предложенным Путиным поправкам было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса его отложили на неопределенный срок. По этой же причине был отменен парад Победы на Красной площади в Москве. Его пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Этот день объявлен нерабочим с сохранением работникам зарплат.

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