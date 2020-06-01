Глава Роспотребнадзора рассказала о последствиях снятия ограничений в регионах

Отмена введенных из-за коронавируса ограничений в регионах не привела к ухудшению эпидемиологической ситуации. Об этих последствиях глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала президенту Владимиру Путину на рабочем совещании, передает ТАСС.

«Это значит, что мы идем правильным путем, требования при их соблюдении позволяют двигаться дальше», — сказала Попова.

По ее словам, в стране пройден острый этап роста заболеваемости, темпы распространения инфекции снизились в 13 раз и сейчас составляют около двух процентов в день в целом по стране.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что ситуация с распространением вируса в стране дает основания для «осторожного оптимизма». 19 субъектов России уже ослабляют карантинные меры, еще 25 готовы присоединиться.

К 1 июня в России выявлено почти 415 тысяч случаев инфицирования в 85 регионах. Умерло 4855 человек, выздоровело более 175 тысяч. Страна находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

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