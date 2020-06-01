Названо число отменяющих ограничения регионов России

19 регионов России постепенно отменяют ограничения, еще 25 готовы присоединиться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его цитирует РИА Новости в понедельник 1 июня.

По словам премьера, ситуация с коронавирусом в стране дает основания для «осторожного оптимизма». «По оценкам экспертов, распространение коронавируса постепенно идет на спад», — сказал он.

В то же время Мишустин призвал чиновников и медиков быть готовыми к любому развитию ситуации.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу по оказанию в больницах первичной и специализированной медицинской помощи населению, а также обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда.

За минувшие сутки в российских регионах было выявлено 9035 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране превысило 414 тысяч. За весь период пандемии в РФ зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровели 175 877 пациентов.

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